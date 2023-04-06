قصف إسرائيلي على جنوب لبنان ردا على هجمات صاروخية.. ونتانياهو يترأس اجتماعا أمنيا

2023/04/06 | 16:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الجيش الإسرائيلي، الخميس، قصفا مدفعيا على جنوب لبنان بعد هجمات صاروخية انطلقت منه باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفقا لما نقلت رويترز عن مصدرين أمنيين ومصدر محلي.

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