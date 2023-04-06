رويترز: استمرار توقف صادرات النفط من إقليم كردستان إلى تركيا

2023/04/06 | 16:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشغلي خط الأنابيب لم يتلقوا أي تعليمات.

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