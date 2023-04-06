ضمن الدوري الممتاز.. دهوك يبحث عن التعويض أمام نفط الوسط

2023/04/06 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تنطلق الجولة 23 من الدوري العراقي الممتاز مساء غدٍ الجمعة، بإقامة مباراتين حيث يلعب دهوك مع ضيفه نفط الوسط، فيما يبحث الشرطة عن استعادة الصدارة من بوابة النفط.

وتستكمل المباريات يومي السبت والأحد المقبلين بإجراء 8 مواجهات في ملاعب بغداد والمحافظات أبرزها قمة المتصدر القوة الجوية مع الكهرباء الثالث.

ويرفع دهوك شعار التعويض بمواجهته أمام نفط الوسط، بعد الهزيمة القاسية أمام النفط (0-4).

ويسعى مدربه رمضان سليمان إلى تصحيح الأخطاء التي كلفته ضياع فرصة الاقتراب من المربع الذهبي، لكنه سيحظى بدعم جماهيري كبير قد يكون العامل المساعد الرئيسي في حصد الـ 3 نقاط.

وبالمقابل، فإن نفط الوسط مازال يعاني من سلسلة تراجع النتائج وآخرها الاكتفاء بالتعادل أمام الحدود بملعبه وهو التعادل رقم 14 هذا الموسم.

ويستضيف ملعب الشعب الدولي، مواجهة أصحاب الأرض الشرطة مع النفط.

ويتطلع فيها المدرب أحمد صلاح إلى كسب انتصاره الثاني مع الوصيف الذي يطمح لزيادة رصيده من النقاط والوصول إلى الصدارة مجدداً.

فيما يبحث النفط عن مواصلة صحوته مع المدير الفني المصري محمد يوسف والهروب من المراكز المتأخرة بتحقيق الانتصار الثمين على منافس عنيد.

وتستكمل مباريات الجولة بعد غدٍ السبت، بإقامة 4 لقاءات، إذ يلتقي الكرخ صاحب الترتيب العاشر ب 30 نقطة مع ضيفه القاسم الذي يحتل المركز الـ 17 في مواجهة متكافئة فنياً.

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