المالية النيابية: لا تغيير في سعر برميل النفط في موازنة 2023

2023/04/06 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان غالبية الكتل السياسية مع تمرير الموازنة العامة 2023، مشيرا الى عدم وجود نية لخفض سعر برميل النفط في الموازنة.

ونقلت شبكة "رووداو "، عن كوجر ان "ارادة الاغلبية في الكتل السياسية البرلمانية هي مع تمرير الموازنة، وليس ارجاعها الى الحكومة"، مرجحاً أن "يكون هنالك عمل على تعديل بعض الفقرات في الموازنة".

وصادق مجلس الوزراء يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.

ونوه جمال كوجر الى ان "العجز في الموازنة يبلغ 64 تريليون دينار، وهو لسنة واحدة فقط، لكن في حال تم احتساب العجز لثلاث سنوات فينبغي الوقوف عند هذا الامر جيداً".

بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.

وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.

بشأن سعر برميل النفط في الموازنة، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية انه "لا توجد نية لخفض سعر برميل النفط المحدد في الموازنة، والبالغ 70 دولاراً"، عازياً ذلك الى أن "الدراسات في الاسواق العالمية تشير الى ان سعر البرميل سيكون بين 80 و85 دولاراً، واذا احتسبنا تكلفة الاستخراج البالغة نحو 13 دولاراً فنحن في وضع آمن حالياً".

أما بخصوص تقليص صادرات النفط وفق قرار اوبك بلس الاخير، بيّن جمال كوجر انه "بالامكان تعويض النقص من خلال تقليص كمية استيراد المشتقات النفطية من الخارج، والاعتماد على المنتج المحلي".

يذكر ان أسعار النفط قفزت يوم الاثنين الماضي (3 نيسان 2023) في بداية التعاملات الأسبوعية بأكثر من 6% بعد ساعات من إعلان أعضاء في تحالف أوبك بلس عن خفض طوعي في الإنتاج.

فقد أعلنت المملكة العربية السعودية ومنتجو نفط آخرون في تجمع "أوبك بلس" مساء الأحد تخفيضات طوعية في إنتاجهم من الخام، كإجراء احترازي من ظروف ستؤثر سلبا على الطلب العالمي على الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم حزيران إلى 84.96 دولارا للبرميل، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أيار إلى 79.53 دولارا للبرميل.

وقالت كل من السعودية وروسيا والإمارات والكويت والعراق وعُمان والجزائر والغابون في بيانات رسمية دولية إنها ستخفض الإنتاج طواعية بدءاً من أيار المقبل حتى نهاية العام الحالي.

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