الحكومة تُشيد بالموقف الوطني والمسؤول لمجلس النواب بإنهائه القراءة الأولى للموازنة

2023/04/06 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اشادت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، بإنهاء مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع الموازنة العامة.

وقال بيان للمتحدث بإسم الحكومة، باسم العوادي، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الحكومة العراقية تشيد بالموقف الوطني والمسؤول لمجلس النواب العراقي بإنهائه القراءة الأولى لمشروع الموازنة العامة للأعوام 2023، 2024، 2025".

واضاف البيان، ان "هذا التفاعل يدل بوضوح على روح التفهم العالية من قبل ممثلي الشعب للمسؤولية الملقاة على عاتقهم وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسة للإسراع في المصادقة على الموازنة، لتأخذ طريقها للتنفيذ وتمكين الحكومة من تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنينا الكرام".

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