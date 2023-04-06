2023/04/06 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، توفر منح دراسية صينية للعام 2023.

وقال إعلام التعليم في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إن "وزارة التعليم العالي تعلن توفر منح دراسية صينية للعام 2023".

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