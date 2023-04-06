2023/04/06 | 17:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تؤكد جاهزية الجامعات العراقية لاستقبال الطلبة الدوليين المركز الخبري الوطني.

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