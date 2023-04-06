2023/04/06 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل عدداً من النواب المستقلين

••••••••••

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عدداً من أعضاء مجلس النواب المستقلين.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات الاساسية التي تمس حياة المواطنين، وتأتي في مقدمتها الخدمات، وأهمية بذل أقصى الجهود من أجل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وإعداد خطط ستراتيجية تهدف إلى معالجة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين واقعهم.

وشهد اللقاء التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق العالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في إقرار قوانين مهمة تنهض بالقطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتحقق الأمن الاجتماعي في عموم العراق.

•••••

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

6- نيسان- 2023

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يستقبل عدداً من النواب المستقلين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يستقبل عدداً من النواب المستقلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).