البنك الدولي يحذر من انتكاسة جديدة للاقتصاد العالمي نتيجة التضخم

2023/04/06 | 17:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: حذر البنك الدولي، من انتكاسة جديدة للاقتصاد العالمي الذي يضعف...

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