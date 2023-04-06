2023/04/06 | 17:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نقلت وكالة رويترز عن مصادر، إن صادرات النفط من شمال...

ظهرت المقالة رويترز: صادرات النفط شمال العراق نحو تركيا لا تزال متوقفة أولاً على المسلة.

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