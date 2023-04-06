2023/04/06 | 17:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Bt-M3IvvWh4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التســـــول.. بين تفاقم الظاهرة وغياب الحلول في #رأي_الاغلبية مع عمار برهان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التســـــول.. بين تفاقم الظاهرة وغياب الحلول في #رأي_الاغلبية مع عمار برهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).