بورصة العراق تغلق على انخفاض بـ 0.70%

2023/04/06 | 18:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أظهرت مؤشرات التداول الأسبوعية لسوق العراق للأوراق المالية، انخفاضا بمقدار 0.70%

وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الاول من شهر نيسان أكثر من (23) مليار سهم.، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (9) مليارات دينار.

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (638.71) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (634.30) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.70%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع أكثر من (1800) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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