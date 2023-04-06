2023/04/06 | 18:05 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ذي قار د. محمد هادي الغزي يعلن إحالة وتوقيع عقود مشروعي انشاء طرق ريفية في قضاء الإصلاح وتأهيل ملعبها الكبير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/06 | 18:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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