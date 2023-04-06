2023/04/06 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HdvphHyXqo8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان هاشم سلمان: "ثلاث مرات موتوني") نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنان هاشم سلمان: "ثلاث مرات موتوني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).