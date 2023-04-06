2023/04/06 | 18:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع عدد من النواب المستقلين أهمية بذل أقصى الجهود من أجل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الاخير استقبل، اليوم الخميس، عدداً من أعضاء مجلس النواب المستقلين وبحث معهم عدد من الملفات الاساسية التي تمس حياة المواطنين، […]

ظهرت المقالة “الملفات التي تمس حياة المواطنين” على طاولة لقاء السوداني ونواب مستقلين أولاً على ايرث نيوز.

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