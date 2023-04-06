النزاهة تنفي مزاعم حول عمليتها في مديرية عقارات الأنبار: لا علاقة لها بأي خلافات سياسية مزعومة

2023/04/06 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، مزاعم حول عمليتها في مديرية تسجيل عقارات محافظة الأنبار.

وقالت الهيئة في توضيح رسمي، تلقت “تقدم” نسخة منه “توضح هيئة النزاهة الاتحاديَّـة إن ما تحدث به بعض الإعلاميين، وما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من ملابسات تربط العمليَّـة الكبرى والاستثنائيَّـة التي نفذتها الهيئة في مديريَّـة التسجيل العقاري في محافظة الأنبار بخلافات وسجالات سياسية مزعومة ، هو حديث غير صحيح وعار عن الصحة ولا يمثل الحقيقه والهيئة بأي شكل من الأشكال .

واضاف البيان “تلفت إلى أن الحقيقة التي تعمل عليها هيئة النزاهة الاتحاديَّـة هي التزامها المهنيَّـة والحياديَّـة التامة، واستنادها بعملها في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد الأموال المسروقة إلى أحكام قانونها النافذ رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل، وقانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، وانها تتقدم للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بالشكر الجزيل على الدعم والاسناد في إنجاز مهماتها وفقا للقانون “.

وتابع “كما تنوه الهيئة أن أبوابها مفتوحة أمام وسائل الإعلام المختلفة والإعلاميين؛ للحضور والاستفسار واستقاء المعلومات من منافذ الهيئة الرسميَّـة لرفع الضبابيَّـة عن أي عمل من أعمالها والتي تتسم بالشفافية والوضوح”.

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