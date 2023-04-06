ايران تصف المحادثات مع السعودي في الصين بـ الإيجابية

2023/04/06 | 18:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وصف وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان لقائه ومحادثاته...

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