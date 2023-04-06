تحديد ذروة أمطار الأسبوع المقبل في العراق وتحذير من

2023/04/06 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد المتنبئ الجوي، واثق السلامي، الخميس، موعد ذروة الأمطار خلال الأسبوع المقبل.

وقال السلامي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان :"بوادر هطول الأمطار ستبدأ الاثنين المقبل ضمن مراحل تبدأ في المنطقة الغربية ثم تنتقل الى الشمالية لتصبح حالة عامة في العراق وتصل الى ذروتها يومي الاربعاء والخميس مصحوبة بعواصف رعدية قوية".

واضاف، ان "غزارة الأمطار ستكون في مناطق عدة من البلاد خاصة السليمانية والاجزاء الشرقية من البلاد ثم تنتقل الى مناطق اخرى وصولا الى الجنوب" لافتا الى ان "حبات البرد (الحالوب) ستنهمر في بعض المناطق بكثافة مع تأكيدات بحدوث سيول جارفة خاصة في الاجزاء الشرقية".

وأشار السلامي الى، ان "درجات الحرارة سترتفع أيام السبت والاحد والاثنين وتلامس حاجز الـ 38 درجة مئوية خاصة في المناطق الجنوبية" لافتا الى ان "درجات الحرارة ستبقى ثلاثينية لما تبقى من أيام شهر نيسان مع انخفاض محدود بين المحافظات".

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