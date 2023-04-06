2023/04/06 | 19:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وكالة ناسا بأن كويكبا ضخما اكتشفه العلماء الشهر الماضي، ويوصف بأنه “محتمل الخطورة”، سيقترب من أقرب نقطة له إلى الأرض يوم 6 أبريل.ويُقدَّر أن قطر الصخرة الفضائية، التي أُطلق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ضعف هرم الجيزة”..



كويكب متوقع وصوله لأقرب نقطة له من الأرض المركز الخبري الوطني.

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