2023/04/06 | 19:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الخميس، عن إحالة وتوقيع عقود مشروعي إنشاء طرق ريفية وتأهيل ملعب الإصلاح الكبير في المحافظة.وقال الغزي في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ ذي قار يوقع مشروعي انشاء طرق وتأهيل ملعب في المحافظة المركز الخبري الوطني.

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