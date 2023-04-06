2023/04/06 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).