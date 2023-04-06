2023/04/06 | 19:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3FasM50mYrQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مريض لا يملك مالا للفدية ماذا يفعل ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مريض لا يملك مالا للفدية ماذا يفعل ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).