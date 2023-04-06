أذربيجان تطرد أربعة موظفين في السفارة الايرانية

2023/04/06 | 19:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أذربيجان، الخميس، طرد أربعة موظفين في السفارة الإيرانية، في سياق من التوتر المتزايد بين البلدين، مع اتهام باكو، لطهران، بتدبير محاولة انقلاب.

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