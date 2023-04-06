العراق.. خمسون مليون نسمة بالعام 2030

2023/04/06 | 19:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: توقعت وزارة التخطيط، بلوغ عدد سكان العراق 43 مليون نسمة...

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خمسون مليون نسمة بالعام 2030 أولاً على المسلة.

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