2023/04/06 | 20:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اجتمع وزير الخارجية السعودي في بكين يوم الخميس مع نظيره الإيراني...

ظهرت المقالة تسلسل زمني للعلاقات السعودية الإيرانية..



مصالح متشابكة من العراق ولبنان واليمن إلى سوريا أولاً على المسلة.

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