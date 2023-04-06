2023/04/06 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: srDT1UoAlfs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوق السراي.. إرث جميل وحاضر مشرق | سوالف رمضان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سوق السراي.. إرث جميل وحاضر مشرق | سوالف رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).