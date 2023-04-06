2023/04/06 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- اليوم بغداد

علقت نقابة أطباء الأسنان في العراق، على اتهام طبيب أسنان بتسببه في إصابة مريض بالسرطان بسبب "علاج خاطئ".

وقالت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أستنكرت فيه :"ما نشرته بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من إتهام طبيب أسنان عراقي في محافظة كركوك بتسببه بإصابة مريض بسرطان في الفك العلوي ومحجر العين جراء علاج خاطئ كما يدعي المريض (مضاعفات حشوة جذر)".

وأضافت، ان "البحوث والدراسات والكتب العلمية أكدت ان مسببات السرطان اما بتأثير مواد مسرطنة، أو عوامل جينية وبيئية أو أسباب اخرى غير معروفة، أما الادعاء بأن كسر أداة تنظيف القنوات داخل قناة السن هو السبب بالإصابة بورم سرطاني فهو ادعاء سطحي باطل يخالف القوانين العلمية المثبتة، علما ان هناك الملايين من حالات كسر اداة داخل قنوات السن مسجلة عالميا دون أن تكون لها أية علاقة بحدوث سرطانات وانها مجرد اجسام غريبة كالشظايا ويزول تأثيرها كليا مع رفعها او قلع السن المعني".

وتابع البيان "كما نؤكد حق الطبيب المشار اليه في المنشورات وحق النقابة القانوني في مقاضاة هذه الصفحات التي تشوه سمعته وسمعة طب الاسنان في العراق من خلال نشر معلومات مغلوطة دون الرجوع والاستقصاء من ذوي الاختصاص".

وأهابت نقابة الأسنان "بمؤسسة الإعلام العراقي بالإيعاز بنشر هذا البيان ومحاسبة هذه القنوات والصفحات الاعلامية المضللة التي تربك المتابع العراقي وتشعره بالتهديد في صحته وأمنه وثقته باللجان الطبية التي برأت الطبيب المعني من التهم الموجهة اليه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الأسنان ترد على اتهام طبيب إصاب مراجعاً بالسرطان بسبب "حشوة جذر") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة الأسنان ترد على اتهام طبيب إصاب مراجعاً بالسرطان بسبب "حشوة جذر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).