الصدر يغرد بشأن الاعتداءات الصهيونية على فلسطين

2023/04/06 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، الدول العربية والإسلامية إلى الإسراع في غلق السفارات الإسرائيلية في الدول التي فيها "سفارة الشر".

وقال الصدر في تغريدة بتويتر :"بعد ما شهدته بعض المدن الإسرائيلية من مظاهرات ضد ساستها وسياستهم، سارع كبير في الشر (نتن ياهو) الى اللعب على الوتر الحساس كما يعبرون، فأثار العنف في القدس الشريف والأقصى ليتخلص من مناوئيه ومعارضيه".

وأضاف "إن أول الحلول هو قيام الدول العربية والاسلامية بالإسراع بغلق السفارات الاسرائيلية في الدول التي فيها سفارة الشر، فأن لم ينفع فلا بد من موقف جاد آخر" حسب تعبيره.

وكانت مصادر فلسطينية قد اتهمت القوات الإسرائيلية بدخول المسجد خلال الليلتين الماضيتين، مما أدى إلى وقوع مواجهات مع أعداد من المصلين.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك أوقع إصابات بين الفلسطينيين، بجانب اعتقال عدد منهم.

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