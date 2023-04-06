2023/04/06 | 20:49 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة الإحصاء الكندية، أن الاقتصاد أضاف 35 ألف وظيفة جديدة في شهر مارس، مع استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى قياسي تاريخيا.أكدت هيئة الإحصاء أن مكاسب الوظائف تحققت بشكل أساسي في القطاع الخاص، حيث ارتفع معدل التوظيف في مجالات: النقل التخزين الأعمال التجارية البناء خدمات الدعم الأخرى التمويل العقارات والتأجير في الوقت نفسه، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار معدل البطالة عند أقل معدل في تاريخ كندا شبكة القيقب الدولية.

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