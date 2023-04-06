بالوثيقة.. البنك المركزي يصدر تعليمات بيع وشراء العقارات عبر المصارف

2023/04/06 | 21:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أصدر البنك المركزي توجيهات جديدة الى المصارف لتفعيل عمليات بيع وشراء العقارات من خلال القطاع المصرفي.

وتتضمن التوجيهات فتح حساب مصرفي في حال شراء عقار تتجاوز قيمته 500 مليون دينار كمرحلة أولى في بغداد

كما منبين ف الوثيقة ادناه

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