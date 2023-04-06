2023/04/06 | 21:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FhpYPsnzYLM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قارئ حسيني ومطرب ومنتسب ويمتلك محل خمور وصالة قمار في منطقة الفضل | #بمختلف_الاراء مع #قحطان_عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قارئ حسيني ومطرب ومنتسب ويمتلك محل خمور وصالة قمار في منطقة الفضل | #بمختلف_الاراء مع #قحطان_عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).