2023/04/06 | 22:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -X5skAp-pNw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس مؤسسة المستقبل انتفاض قنبر : ما يحصل الآن سيأخذ العراق الى نفق فقدان الشرعية الدولية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس مؤسسة المستقبل انتفاض قنبر : ما يحصل الآن سيأخذ العراق الى نفق فقدان الشرعية الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).