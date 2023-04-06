2023/04/06 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يبحث مع لجنة الزراعة سبل النهوض بواقع القطاع الزراعي

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، السادة أعضاء لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية.

وجرى خلال اللقاء التباحث في سير تنفيذ خطط الحكومة في ما يخص القطاع الزراعي، التي تمثل مفصلاً مهماً من مفاصل برنامجها الحكومي، من خلال العمل على إعادة إحياء وتنشيط الواقع الزراعي، كونه أحد أهم وجوه الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.

وتناول اللقاء أيضاً، التحديات المتعلقة بإدارة ملف المياه وكيفية معالجتها، من خلال الالتزام ببرامج وتوجيهات الحكومة، التي تستهدف المحافظة على الثروة المائية، والاستخدام الأمثل لها.

وتم التأكيد إيضاً على دعم الفلاحين، وتوفير جميع متطلباتهم واحتياجاتهم، فضلاً عن تهيئة المستلزمات الخاصة بتسلّم ما يتم تسويقه من الحبوب، ودفع مستحقاتهم، تشجيعاً لهم، ودعماً للمنتج الوطني من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار سيادته إلى الخطة الخاصة بالموسم الزراعي الشتوي القادم، مؤكداً أن الدعم الحكومي سيشمل فقط الفلاحين الذين يستخدمون الأنظمة الحديثة في الري.

كما بيّن السيد السوداني أن الموسم الزراعي المقبل سيشتمل على دعم مخرجات العملية الزراعية دون دعم المدخلات، من أجل الحثّ على ترصين القطاع الزراعي وزيادة جدواه الاقتصادية.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

6- نيسان- 2023

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