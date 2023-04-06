2023/04/06 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجيها إلى الأجهزة الأمنية يخص دخول المواد الانشائية الى الاراضي الزراعية.

وذكرت وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) أن "القائد العام للقوات المسلحة يوجه الاجهزة الامنية بتسهيل دخول المواد الانشائية الى الاراضي الزراعية التي مضى على بنائها فترات طويلة واكتسبت الطابع السكني وهذا الامر لا ينطبق على المناطق الزراعية التي تم تقطيعها وبيعها حديثا".

أدناه نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من السوداني يخص دخول المواد الانشائية الى الاراضي الزراعية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من السوداني يخص دخول المواد الانشائية الى الاراضي الزراعية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).