الحشد يعلن القبض على 4 أتراك دخلوا بطريقة غير شرعية

2023/04/06 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، القبض على 4 أتراك دخلوا بطريقة غير شرعية ومتهم بقضايا مخدرات جنوب الموصل.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قوة مشتركة من استخبارات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي واللواء 58 بالحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على أربعة اتراك دخلوا الى العراق بطريقة غير شرعية جنوب الموصل".

وأضاف أن "ذلك خلال عملية ضمن قاطع المسؤولية في أحد مداخل جنوب مدينة الموصل، حيث تم القاء القبض على 4 مواطنين اتراك دخلوا الاراضي العراقية بطريقة غير شرعية".

وتابع أن "استخبارات قيادة العمليات تمكنت من الإطاحة بمتهم بقضايا المتاجرة في المخدرات جنوب الموصل".

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