2023/04/06 | 22:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية منحت فرصة لمنتسبيها ممن يتعاطى بالإبلاغ عن نفسه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشروع بإجراء فحوصات مفاجئة لمنتسبي الداخلية لكشف متعاطي المخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشروع بإجراء فحوصات مفاجئة لمنتسبي الداخلية لكشف متعاطي المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).