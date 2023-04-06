2023/04/06 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على 6 متهمين، وضبط أربع عجلات ووكر لتهريب المشتقات النفطية خلال عمليات في عدة محافظات.وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط وكر لتهريب المشتقات والقبض على 6 متهمين بعدة محافظات المركز الخبري الوطني.

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