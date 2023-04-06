2023/04/06 | 22:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يبحث مع لجنة الزراعة...

ظهرت المقالة السوداني: الدعم الحكومي سيشمل الفلاحين الذين يستخدمون الأنظمة الحديثة أولاً على المسلة.

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