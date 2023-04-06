ماكرون يدعو نظيره الصيني الى “إعادة روسيا الى رشدها” بشأن أوكرانيا

2023/04/06 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين (أ ف ب) – حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس نظيره الصيني شي جينبيغ خلال زيارة دولة الى بكين على “إعادة روسيا إلى رشدها” في ما يتعلق باوكرانيا، وحثّه على عدم إمداد موسكو باسلحة وذلك في لقاء دعا الرئيسان في ختامه الى محادثات سلام.وأكد ماكرون خلال لقاء ثنائي رسمي مع شي في قصر […]

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