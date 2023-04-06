الرياض وطهران تؤكدان متابعة تنفيذ اتفاقهما لتحقيق “الأمن والاستقرار” في الشرق الأوسط

2023/04/06 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الصيني متوسطا نظيريه الإيراني والسعودي في بكين في 6 نيسان/ابريل 2023 © وزارة الخارجية الإيرانية/ا ف ب مصور الوزارة بكين (أ ف ب) – أكد وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والإيراني حسين أمير عبداللهيان إثر لقاء نادر في بكين الخميس، أن اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.[…]

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