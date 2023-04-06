الحكيم للأسد: أهمية استعادة دمشق لدورها الإقليمي والدولي

2023/04/06 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، مع الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات بين بغداد ودمشق على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني.

وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقته (بغداد اليوم) ان الجانبين "تبادلا التهاني بحلول شهر رمضان المبارك وجدد الحكيم للأسد وللشعب السوري التعازي بحادثة الزلزال الأخير".

وبين الحكيم أهمية وفقاً للبيان "أهمية استعادة دمشق لدورها الإقليمي والدولي" مشيراً إلى، أن "استقرار سوريا سينعكس إيجابا على استقرار المنطقة بشكل عام وثمن التحركات القائمة على تهدئة أوضاع المنطقة السياسية، وشدد على إدامة الحوار لتجاوز كل الخلافات".

أمنياً أكد الحكيم "أهمية إدامة التنسيق الأمني لاسيما وأن الإرهاب أمسى يمثل تهديدا أمنيا للجميع".

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