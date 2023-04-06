الحكيم يؤكد خلال لقائه الأسد أهمية إدامة التنسيق الأمني ضد الإرهاب

2023/04/06 | 23:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / التقى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق، فيما أكد أهمية إدامة التنسيق الأمني بين البلدين ضد الإرهاب.وذكر الحكيم في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “التقينا في العاصمة السورية دمشق فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد وتبادلنا التهاني بحلول شهر رمضان المبارك كما جددنا لسيادته […]

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