أول سعودية تستعد لرحلة إلى الفضاء.. وناسا تعلن موعد الانطلاق

2023/04/06 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغادر بعثة خاصة تضم رائدي فضاء سعوديين أحدهما امرأة للمرة الأولى، فلوريدا في الثامن من مايو متوجهة إلى محطة الفضاء الدولية، وفق ما أعلن، الخميس، مسؤولون في شركة "أكسيوم سبايس" ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

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