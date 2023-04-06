بعد القصف على إسرائيل.. نتنياهو يتوعد أعداءه بدفع الثمن ويدعو لتهدئة التوترات

2023/04/06 | 23:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من وصفهم بـ"الأعداء" ودعا في الوقت نفسه إلى تهدئة التوترات مشيرا إلى أن إسرائيل لا ترغب بتغيير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس

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