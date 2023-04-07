2023/04/07 | 00:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: التقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم في العاصمة...

ظهرت المقالة الحكيم: استقرار سوريا سينعكس إيجابا على المنطقة أولاً على المسلة.

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