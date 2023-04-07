المالية النيابية تكشف عن قيمة حصة إقليم كردستان في الموازنة

2023/04/07 | 00:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن قيمة حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حصة اقليم كردستان في الموازنة بلغت 12.67%، أي ما يقارب 16 تريليون دينار، وفق ما حمله المشروع الحكومي من ارقام، على أن يتم احتساب صادرات النفط وعائدات المنافذ الحدودية والسلف التي دفعت لرواتب موظفي الاقليم”.

وأضاف أن “هذه التخصيصات هي لعام واحد فقط، فمن الصعب اعتمادها لثلاث سنوات، وهذا الامر يعتمد على الحكومة التي تبنت الموازنة فضلاً عن عدم وجود ضمان للعمل بهذه الأرقام، في ظل تغير الموارد”.

وأوضح كوجر أن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية الحكومي منح حصة لإقليم كردستان أفل مما كانت عليه عام 2023″، لافتاً إلى “عدم وجود أي تعويضات عن عدم ادراج حصة للإقليم في قانون الأمن الغذائي ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الـ 3 المقبلة”.

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