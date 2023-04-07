قائد عمليات ديالى: نفذنا 3 عمليات نوعية خلال اقل من 24 ساعة

2023/04/07 | 00:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، الخميس، تنفيذ 3 عمليات نوعية خلال اقل من 24 ساعة.

وقال عمران في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “عملية فرض القانون في ديالى مستمرة ولم تتوقف وتم تنفيذ 3 عمليات نوعية ضد اهداف منتخبة خلال اقل من 24 ساعة في مناطق عدة”.

واضاف، ان “العمليات اسفرت عن الاطاحة بـ 6 إرهابيين”، لافتا الى ان “الجهد الاستخباري كان فعال في رصد وتعقب الاهداف المهمة”.

واشار الى ان “اجمالي ما جرى اعتقالهم من المتهمين بالارهاب بلغ نحو 50 خلال الاسابيع 3 الماضية بعضهم مسؤولي خلايا نائمة في تنظيم داعش الارهابي”.

وتشهد ديالى عملية فرض قانون واسعة منذ اكثر من 3 اسابيع متتالية من اجل تعزيز الاستقرار الامني.

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