2023/04/07 | 01:21 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OXU3xt37XPs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصة الزيارة المفاجئة الى سجن الحلة ليلا وماذا وجد وزير العدل من مفاجئات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصة الزيارة المفاجئة الى سجن الحلة ليلا وماذا وجد وزير العدل من مفاجئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).