2023/04/07 | 01:40 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ خميس الخنجر يلتقي نخب وشيوخ ووجهاء الفرات الأوسط) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7bVm6XCUIGw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ خميس الخنجر يلتقي نخب وشيوخ ووجهاء الفرات الأوسط) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيخ خميس الخنجر يلتقي نخب وشيوخ ووجهاء الفرات الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).