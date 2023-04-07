الكيان الصهيوني يعلن بدء الهجوم على قطاع غزة

2023/04/07 | 01:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، بدء تنفيذ ضربات على قطاع غزة وشن غارات مكثفة على أهداف فيه.

ودخلت فصائل المقاومة الفلسطينية حالة الاستنفار التام.

واطلقت المقاومة في غزة صاروخ أرض جو تجاه طيران الاحتلال الصهيوني في سماء القطاع.

كما حلقت طائرات الاحتلال فوق الحدود اللبنانية.

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